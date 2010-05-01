Описание

La Chaîne Météo — это погодное приложение, созданное с участием профессиональных метеорологов, которое предлагает точные и детализированные прогнозы. Узнайте прогнозы погоды, вероятность дождя, смотрите видеообзоры и сравнивайте погоду с помощью удобного компаратора. Это приложение станет вашим незаменимым помощником для ежедневного использования, и вы не захотите с ним расставаться!





Оно предоставляет бесплатные и полные прогнозы по Франции, зарубежным странам, Европе и всему миру, а также уникальные инновационные функции. Следуйте нашему руководству, чтобы открыть все возможности приложения и быть в курсе всех изменений в погоде.