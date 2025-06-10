Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched) 8.6.9_pro
Приложение "Погода – Meteored Pro News" представляет собой удобный инструмент для мгновенного получения актуальной информации о погоде в вашем регионе. Погодные условия постоянно меняются, и иногда их бывает трудно предсказать, поэтому это приложение предоставляет вам прогнозы, чтобы вы могли лучше подготовиться к переменам. Благодаря этому приложению вы можете принимать более информированные решения и не упустить важные события и планы, которые были запланированы заранее.
Вы получаете реальном времени радиолокационные данные для вашего региона, позволяя вам следить за ближайшими изменениями в погоде и принимать необходимые меры. Вы можете узнать, какая погода ожидается в ближайшие дни, что помогает вам планировать свои активности заранее. Приложение "Погода – Meteored Pro News" предоставляет надежные данные о погоде и предупреждения, чтобы помочь вам оставаться в безопасности и быть готовым к любым изменениям в погодных условиях.
ПЛАТНО/Пропатчено
Скачать Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched) v8.6.9_pro MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.