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Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched)

Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched) 8.6.9_pro

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Версия:
8.6.9_pro
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Meteored
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 16:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 760
Скриншоты
Описание

Приложение "Погода – Meteored Pro News" представляет собой удобный инструмент для мгновенного получения актуальной информации о погоде в вашем регионе. Погодные условия постоянно меняются, и иногда их бывает трудно предсказать, поэтому это приложение предоставляет вам прогнозы, чтобы вы могли лучше подготовиться к переменам. Благодаря этому приложению вы можете принимать более информированные решения и не упустить важные события и планы, которые были запланированы заранее.


Вы получаете реальном времени радиолокационные данные для вашего региона, позволяя вам следить за ближайшими изменениями в погоде и принимать необходимые меры. Вы можете узнать, какая погода ожидается в ближайшие дни, что помогает вам планировать свои активности заранее. Приложение "Погода – Meteored Pro News" предоставляет надежные данные о погоде и предупреждения, чтобы помочь вам оставаться в безопасности и быть готовым к любым изменениям в погодных условиях.



Информация о модах

ПЛАТНО/Пропатчено

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 Теги темы: Patched

Скачать Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched) v8.6.9_pro MOD APK

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Скачать Погода 14 дней - Meteored Pro (Мод, PAID/Patched) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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