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Digital Clock & World Weather (Мод, Premium Unlocked)

Digital Clock & World Weather (Мод, Premium Unlocked) 8.35.0

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Версия:
8.35.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MACHAPP Software Ltd
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
955
Скриншоты
Описание

Digital Clock & World Weather - это инновационное приложение, которое объединяет в себе удобные цифровые часы и информацию о погоде, предназначенное для удовлетворения потребностей и вкусов пользователей. Это приложение предоставляет возможность настраивать виджеты на домашнем экране мобильного устройства, чтобы быстро получать информацию о времени и текущих погодных условиях.

Digital Clock & World Weather предлагает множество полезных функций для отслеживания погоды. В частности, оно включает в себя сводку погоды на 7 дней и на 12 часов вперед.


Эта сводка включает информацию о вероятности дождя, снега, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и других ключевых погодных параметрах. Пользователи могут быстро оценить, какие погодные условия ожидаются в ближайшие дни. Однако приложение не только функционально, но и эстетически приятно. Оно предоставляет пользователю возможность выбирать стиль и дизайн виджетов, чтобы они соответствовали его вкусу и предпочтениям. Таким образом, Digital Clock & World Weather предоставляет комплексное решение для отслеживания времени и погоды, учитывая как информационные потребности, так и эстетические аспекты пользователей.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Digital Clock & World Weather (Мод, Premium Unlocked) v8.35.0 MOD APK

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Скачать Digital Clock & World Weather (Мод, Premium Unlocked) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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