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Погода & Радар Pro (Полная версия)

Погода & Радар Pro (Полная версия) 2025.3

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Версия:
2025.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
WetterOnline GmbH
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 122
Скриншоты
Описание

Weather & Radar USA — Pro — это очень интеллектуальное приложение для прогнозирования погоды со множеством уникальных и интригующих функций. Это полезный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе последней информации о погоде. Не стесняйтесь брать их с собой куда угодно, будь то в кафе или на работу, и вы будете хорошо понимать текущую погодную ситуацию всего за несколько простых шагов.Это приложение имеет чрезвычайно привлекательный интерфейс с полной информацией на вашем экране, когда вы его используете. 


Самые большие отображаемые числа — это текущая температура в том месте, где вы находитесь, а также надежные функции. В Weather & Radar USA  Вам будет предложено предоставить информацию о городе, в котором вы находитесь, самой высокой температуре и кнопке прогноза, которая позволит пользователям узнать погодную ситуацию через 14 дней с наибольшей точностью. Кроме того, обои интерфейса включают в себя очень ярко оформленное небо, которое точно изображает небо, где вы живете. Кроме того, если будет холодно, небо позади станет облачным; Кроме того, фоновые обои могут взаимодействовать с различными погодными условиями, такими как облачность, дождь и снег.


Информация о модах
  • Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Местоположение Google Maps работает;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Отладочный код удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
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 Теги темы: Платные

Скачать Погода & Радар Pro (Полная версия) v2025.3 MOD APK

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Скачать Погода & Радар Pro (Полная версия) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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