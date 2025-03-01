Weather & Radar USA — Pro — это очень интеллектуальное приложение для прогнозирования погоды со множеством уникальных и интригующих функций. Это полезный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе последней информации о погоде. Не стесняйтесь брать их с собой куда угодно, будь то в кафе или на работу, и вы будете хорошо понимать текущую погодную ситуацию всего за несколько простых шагов.Это приложение имеет чрезвычайно привлекательный интерфейс с полной информацией на вашем экране, когда вы его используете.
Самые большие отображаемые числа — это текущая температура в том месте, где вы находитесь, а также надежные функции. В Weather & Radar USA Вам будет предложено предоставить информацию о городе, в котором вы находитесь, самой высокой температуре и кнопке прогноза, которая позволит пользователям узнать погодную ситуацию через 14 дней с наибольшей точностью. Кроме того, обои интерфейса включают в себя очень ярко оформленное небо, которое точно изображает небо, где вы живете. Кроме того, если будет холодно, небо позади станет облачным; Кроме того, фоновые обои могут взаимодействовать с различными погодными условиями, такими как облачность, дождь и снег.
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Местоположение Google Maps работает;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Отладочный код удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать Погода & Радар Pro (Полная версия) v2025.3 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer