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Weather & Radar - Morecast (Мод, Premium Unlocked)

Weather & Radar - Morecast (Мод, Premium Unlocked) 4.1.34

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Версия:
4.1.34
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
UBIMET
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
447
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Описание

Погода и радар – Morecast - это удобное погодное приложение, которое предоставляет информацию о точной и подробной погоде. Приложение предоставляет информацию о погоде в режиме реального времени и прогнозы погоды на следующие дни, а также множество полезных функций, помогающих пользователям быстрее обновлять информацию о погоде. Вы можете легко находить информацию с помощью простого, удобного интерфейса.


Погода и радар – Morecast предоставляет карты погодных радаров, которые помогают пользователям отслеживать штормы, дождь и снег. Приложение корректно измеряет погоду с помощью таких параметров, как температура, влажность, скорость ветра, давление воздуха и многих других параметров. Вы можете наблюдать непосредственно на графиках, чтобы облегчить изменение погоды. Кроме того, карта постоянно обновляется, чтобы у вас всегда была самая свежая информация о погоде. Приложение обновляет прогноз погоды в режиме реального времени, чтобы вы могли легко следить за информацией. Кроме того, вы также можете просмотреть погодную ситуацию на ближайшие 7 дней с наиболее точной информацией о погоде, которая поможет вам хорошо управлять своими действиями. Вы также можете установить уведомления, чтобы получать информацию каждый день и обновлять информацию как можно быстрее.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Weather & Radar - Morecast (Мод, Premium Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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