Описание

Откройте для себя Weathershot — уникальное приложение, которое позволяет мгновенно добавлять информацию о погоде на ваши фотографии. Сделав снимок с помощью смартфона, вы можете наложить актуальный прогноз непосредственно на изображение, получая креативное и информативное фото. Приложение автоматически определяет ваше местоположение и отображает данные о погоде, делая наложение погоды точным и актуальным.





С помощью встроенного фоторедактора вы сможете обрезать, фильтровать и добавлять текст, чтобы придать каждому снимку индивидуальность. Делитесь вдохновляющими фотографиями с погодными заметками за считанные секунды, наслаждаясь легкостью и быстротой обработки. Weathershot — идеальный инструмент для тех, кто хочет быстро создавать уникальный контент и делиться им с миром.