Версия:
3.18.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
bergfex GmbH
Обновлено:
Сегодня, 20:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание
bergfex Weather — это мощное приложение для прогнозирования погоды, созданное специально для регионов Альп и горных местностей. С более чем 10 000 прогнозов вы всегда будете в курсе погодных условий, включая точные прогнозы для горных маршрутов.
Просматривайте 9-дневные прогнозы, чтобы планировать путешествия, получайте детальную информацию о температуре, ветре, продолжительности солнечного света и осадках. Радар дождя и карта гроз помогут отслеживать изменения в реальном времени, а веб-камеры покажут текущую ситуацию на месте. С помощью виджетов вы можете добавлять избранные прогнозы прямо на главный экран для удобного доступа. bergfex Weather — ваш надежный помощник для активного отдыха и горных приключений!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked) v3.18.0 MOD APK
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