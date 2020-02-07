android-1.ru / Программы / Погода / bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)
bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)

bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked) 3.18.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.18.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
bergfex GmbH
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

bergfex Weather — это мощное приложение для прогнозирования погоды, созданное специально для регионов Альп и горных местностей. С более чем 10 000 прогнозов вы всегда будете в курсе погодных условий, включая точные прогнозы для горных маршрутов.


Просматривайте 9-дневные прогнозы, чтобы планировать путешествия, получайте детальную информацию о температуре, ветре, продолжительности солнечного света и осадках. Радар дождя и карта гроз помогут отслеживать изменения в реальном времени, а веб-камеры покажут текущую ситуацию на месте. С помощью виджетов вы можете добавлять избранные прогнозы прямо на главный экран для удобного доступа. bergfex Weather — ваш надежный помощник для активного отдыха и горных приключений!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked) v3.18.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.3
iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked)
iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.62.0
global storms pro
global storms pro
Version: 10.4
eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked)
eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked)
Version: 8.9.7
The Frog (Мод, Unlocked)
The Frog (Мод, Unlocked)
Version: 7.5.0
Overdrop - Weather & Widgets (Мод, Premium Unlocked)
Overdrop - Weather & Widgets (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.2.8
Sense V2 Flip Clock & Weather (Мод, Premium Unlocked)
Sense V2 Flip Clock & Weather (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.20.2
3B Meteo - Radar e Previsioni (Мод, Premium Unlocked)
3B Meteo - Radar e Previsioni (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.7.3

Отзывы о bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив