Описание

bergfex Weather — это мощное приложение для прогнозирования погоды, созданное специально для регионов Альп и горных местностей. С более чем 10 000 прогнозов вы всегда будете в курсе погодных условий, включая точные прогнозы для горных маршрутов.





Просматривайте 9-дневные прогнозы, чтобы планировать путешествия, получайте детальную информацию о температуре, ветре, продолжительности солнечного света и осадках. Радар дождя и карта гроз помогут отслеживать изменения в реальном времени, а веб-камеры покажут текущую ситуацию на месте. С помощью виджетов вы можете добавлять избранные прогнозы прямо на главный экран для удобного доступа. bergfex Weather — ваш надежный помощник для активного отдыха и горных приключений!