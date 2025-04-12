Описание

WillyWeather — это не просто приложение с прогнозом, а полноценный погодный инструмент, заточенный под твоё местоположение. Более 175 000 точек по США, включая маленькие города, пляжи, набережные и горные маршруты. Хочешь знать, будет ли ливень во дворе — не проблема. Нужен прогноз для рыбалки или серфинга — всё уже готово. Тут нет общих картинок — только точные данные именно для тебя.





С WillyWeather ты получаешь радар осадков в реальном времени, наложенный на Google Maps. Увеличиваешь карту — видишь, что прямо сейчас происходит у тебя в квартале. Никакой каши из общих NOAA-изображений — только гиперлокальная визуализация. Всё чётко, быстро и понятно. Для тех, кто не просто смотрит в небо, а реально планирует день — от походов до штормового серфа.



