Описание

Анемометр – Погода Ветер превращает смартфон в точный цифровой анемометр, компас и радар в одном флаконе. Почувствуй настоящий ветер: от лёгкого бриза до порывов штормового фронта — каждая цифра на экране отражает силу и направление ветра вокруг тебя. Идеально подходит как для серфера на волне, так и для парящего парапланериста: теперь погода в твоих руках, а не на бумажке прогноза.





Приложение синхронизируется с лучшими метеосервисами (The Weather Channel, AccuWeather и др.) и дополняет их данными о ветре в реальном времени. Встроенная карта с наложением ветровых потоков и цифровой компас помогут спланировать маршрут на воде, в горах или в лесу, а журнал измерений сохранит историю замеров для анализа. Работает офлайн, не требует лишних разрешений и станет твоим незаменимым помощником в любом приключении.