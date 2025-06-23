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Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked)

Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked) v5.1.7

Ощути порывы ветра и держись курса даже в шторм
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Версия:
5.1.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
I.P.Apps
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 17:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Анемометр – Погода Ветер превращает смартфон в точный цифровой анемометр, компас и радар в одном флаконе. Почувствуй настоящий ветер: от лёгкого бриза до порывов штормового фронта — каждая цифра на экране отражает силу и направление ветра вокруг тебя. Идеально подходит как для серфера на волне, так и для парящего парапланериста: теперь погода в твоих руках, а не на бумажке прогноза.


Приложение синхронизируется с лучшими метеосервисами (The Weather Channel, AccuWeather и др.) и дополняет их данными о ветре в реальном времени. Встроенная карта с наложением ветровых потоков и цифровой компас помогут спланировать маршрут на воде, в горах или в лесу, а журнал измерений сохранит историю замеров для анализа. Работает офлайн, не требует лишних разрешений и станет твоим незаменимым помощником в любом приключении.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked) v5.1.7 MOD APK

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Скачать Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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