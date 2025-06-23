Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked) v5.1.7
Ощути порывы ветра и держись курса даже в шторм
Анемометр – Погода Ветер превращает смартфон в точный цифровой анемометр, компас и радар в одном флаконе. Почувствуй настоящий ветер: от лёгкого бриза до порывов штормового фронта — каждая цифра на экране отражает силу и направление ветра вокруг тебя. Идеально подходит как для серфера на волне, так и для парящего парапланериста: теперь погода в твоих руках, а не на бумажке прогноза.
Приложение синхронизируется с лучшими метеосервисами (The Weather Channel, AccuWeather и др.) и дополняет их данными о ветре в реальном времени. Встроенная карта с наложением ветровых потоков и цифровой компас помогут спланировать маршрут на воде, в горах или в лесу, а журнал измерений сохранит историю замеров для анализа. Работает офлайн, не требует лишних разрешений и станет твоим незаменимым помощником в любом приключении.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.