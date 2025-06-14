android-1.ru / Программы / Погода / Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked)
Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked)

Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked) 3.9.0

Быстрая расшифровка METAR/TAF с цветовым кодом и расчётом бокового ветра
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Remy Webservices UG
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Avia Weather сразу превращает смартфон в кабину штурмана: открываешь приложение, вводишь код аэропорта и за долю секунды получаешь расшифрованный METAR с цветовой пометкой VFR/IFR. Ежедневный ритуал пилота или споттера сокращается до пары тапов, а беглый взгляд на зелёный или красный индикатор решает, стоит ли выруливать на полосу. Но за простым интерфейсом прячется ещё больше точности и спокойствия.


База из 9500+ аэродромов ищется по ICAO, IATA или названию города, а боковой ветер для каждой ВПП считается автоматически, экономя время на калькуляторе. Видишь риск — сразу переключайся на альтернативу, собранную в твоей группе маршрутов; ближайшие станции подхватятся сами. Виджет METAR выводит актуал прямо на экран, а NOTAM загружаются и отмечаются прочитанными, чтобы ты не пропустил новую запретную зону. Скачай и убедись, как одно приложение убирает лишний шум из предполётного брифинга.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked) v3.9.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
WillyWeather (Мод, Premium Unlocked)
WillyWeather (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.1.2
InstaWeather: Your Weathershot (Мод, Premium Unlocked)
InstaWeather: Your Weathershot (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.4.26
bergfex: лыжи, снег и погода (Мод, Premium Unlocked)
bergfex: лыжи, снег и погода (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.46
bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)
bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.2.2
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.3.1
iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked)
iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.62.0
global storms pro
global storms pro
Version: 10.5
eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked)
eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked)
Version: 8.9.7

Отзывы о Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив