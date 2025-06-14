Описание

Avia Weather сразу превращает смартфон в кабину штурмана: открываешь приложение, вводишь код аэропорта и за долю секунды получаешь расшифрованный METAR с цветовой пометкой VFR/IFR. Ежедневный ритуал пилота или споттера сокращается до пары тапов, а беглый взгляд на зелёный или красный индикатор решает, стоит ли выруливать на полосу. Но за простым интерфейсом прячется ещё больше точности и спокойствия.





База из 9500+ аэродромов ищется по ICAO, IATA или названию города, а боковой ветер для каждой ВПП считается автоматически, экономя время на калькуляторе. Видишь риск — сразу переключайся на альтернативу, собранную в твоей группе маршрутов; ближайшие станции подхватятся сами. Виджет METAR выводит актуал прямо на экран, а NOTAM загружаются и отмечаются прочитанными, чтобы ты не пропустил новую запретную зону. Скачай и убедись, как одно приложение убирает лишний шум из предполётного брифинга.