Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked) 3.9.0
Быстрая расшифровка METAR/TAF с цветовым кодом и расчётом бокового ветра
Avia Weather сразу превращает смартфон в кабину штурмана: открываешь приложение, вводишь код аэропорта и за долю секунды получаешь расшифрованный METAR с цветовой пометкой VFR/IFR. Ежедневный ритуал пилота или споттера сокращается до пары тапов, а беглый взгляд на зелёный или красный индикатор решает, стоит ли выруливать на полосу. Но за простым интерфейсом прячется ещё больше точности и спокойствия.
База из 9500+ аэродромов ищется по ICAO, IATA или названию города, а боковой ветер для каждой ВПП считается автоматически, экономя время на калькуляторе. Видишь риск — сразу переключайся на альтернативу, собранную в твоей группе маршрутов; ближайшие станции подхватятся сами. Виджет METAR выводит актуал прямо на экран, а NOTAM загружаются и отмечаются прочитанными, чтобы ты не пропустил новую запретную зону. Скачай и убедись, как одно приложение убирает лишний шум из предполётного брифинга.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.