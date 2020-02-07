Версия:
3.46
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
bergfex GmbH
Обновлено:
Вчера, 18:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
bergfex: Ski, Schnee & Wetter — это приложение, которое предоставляет быстрый доступ к информации о снегопадах, погоде и горнолыжных курортах. Оно станет вашим незаменимым помощником для безопасных и комфортных путешествий.
Обновлять данные о снеге и погоде всего за несколько касаний. Получать предупреждения, чтобы планировать свои поездки безопаснее. Пользоваться доступными предложениями для горнолыжных путешествий. Приложение предлагает удобный интерфейс и разнообразную информацию, необходимую для любителей горнолыжного спорта и снежных приключений. Оставайтесь в курсе погодных условий и сделайте свои поездки максимально комфортными с bergfex!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать bergfex: лыжи, снег и погода (Мод, Premium Unlocked) v3.46 MOD APK
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