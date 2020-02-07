Описание

bergfex: Ski, Schnee & Wetter — это приложение, которое предоставляет быстрый доступ к информации о снегопадах, погоде и горнолыжных курортах. Оно станет вашим незаменимым помощником для безопасных и комфортных путешествий.





Обновлять данные о снеге и погоде всего за несколько касаний. Получать предупреждения, чтобы планировать свои поездки безопаснее. Пользоваться доступными предложениями для горнолыжных путешествий. Приложение предлагает удобный интерфейс и разнообразную информацию, необходимую для любителей горнолыжного спорта и снежных приключений. Оставайтесь в курсе погодных условий и сделайте свои поездки максимально комфортными с bergfex!