Описание

Global Storms Pro предоставляет последние данные о погоде и спутниковые изображения, обеспечивая полное понимание метеорологических условий по всему миру. Узнайте о погоде в Атлантическом и Тихом океанах, наблюдайте анимированные спутниковые виды, следите за ультрафиолетовым индексом и получайте морскую информацию от NDBC. Приложение также включает предупреждения о суровой погоде в США, данные с метеорадара и изображения из Лаборатории визуализации окружающей среды.





Информация предоставляется NOAA, NASA и другими авторитетными источниками, что гарантирует её точность. Поделитесь данными о погоде через электронную почту или социальные сети прямо с устройства. Global Storms Pro — это незаменимый инструмент для всех, кто хочет быть в курсе климатических изменений и природных явлений.