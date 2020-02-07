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global storms pro

global storms pro 10.5

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Версия:
10.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kelly Technology Inc.
Категория:
Погода / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63
Скриншоты
Описание

Global Storms Pro предоставляет последние данные о погоде и спутниковые изображения, обеспечивая полное понимание метеорологических условий по всему миру. Узнайте о погоде в Атлантическом и Тихом океанах, наблюдайте анимированные спутниковые виды, следите за ультрафиолетовым индексом и получайте морскую информацию от NDBC. Приложение также включает предупреждения о суровой погоде в США, данные с метеорадара и изображения из Лаборатории визуализации окружающей среды.


Информация предоставляется NOAA, NASA и другими авторитетными источниками, что гарантирует её точность. Поделитесь данными о погоде через электронную почту или социальные сети прямо с устройства. Global Storms Pro — это незаменимый инструмент для всех, кто хочет быть в курсе климатических изменений и природных явлений.


Информация о модах
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Скачать global storms pro v10.5 MOD APK

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Скачать global storms pro 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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