Версия:
13.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
myAP Devs
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Описание
Ango-Icon Pack — это идеальное приложение для тех, кто хочет настроить интерфейс устройства с помощью креативных и уникальных иконок. Это комплексное решение, предоставляющее богатую коллекцию иконок и множество возможностей для персонализации, позволяя легко создать свежий и уникальный вид для вашего устройства.
Ango-Icon Pack предлагает современный магазин иконок, который регулярно обновляется, отражая последние тенденции и предпочтения пользователей. Каждая иконка тщательно проработана, обеспечивая высокое качество и внимание к деталям. Это приложение — один из лучших выборов для тех, кто стремится создать стильный и актуальный интерфейс на своем устройстве.
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