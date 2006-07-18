android-1.ru / Программы / Разное / Shift Work Calendar - FlexR
Shift Work Calendar - FlexR

Shift Work Calendar - FlexR 7.18.06

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
7.18.06
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Klwinkel.com
Категория:
Разное / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Shift Work Calendar - FlexR – это идеальное решение для всех, кто работает по сменам и нуждается в гибком и удобном инструменте для управления графиком. FlexR Pro поможет вам оставаться в курсе всех смен, будь то утренние или ночные, а также выходные дни. С его помощью больше не придется записывать свои часы на случайных бумажках или пытаться вспомнить, когда следующий день отдыха. FlexR Pro позволяет вам взглянуть не только на будущие смены, но и отследить, что было в предыдущих неделях.


Возможности FlexR Pro делают его настоящим помощником для сменных работников. Благодаря интеграции с Google Agenda, приложение синхронизирует ваш график с другими приложениями Google, обеспечивая актуальность всех данных. FlexR Pro также автоматизирует учет рабочего времени, создавая отчет о ваших часах и зарплате. Это идеальный способ отслеживать свой баланс и время, затраченное на работу, делая вашу жизнь проще и более организованной!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Shift Work Calendar - FlexR v7.18.06 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Shift Work Calendar - FlexR 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Meu Níver (Organize sua Festa) (Мод, Unlocked)
Meu Níver (Organize sua Festa) (Мод, Unlocked)
Version: 5.1.0
ELEV8 Icon Pack
ELEV8 Icon Pack
Version: 16.0.1
PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked)
PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked)
Version: 13.8.2
NoScroll: Block Reels & Shorts (Мод, Unlocked)
NoScroll: Block Reels & Shorts (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.2
Мера X PRO - Про инструменты
Мера X PRO - Про инструменты
Version: 4.0.2
Gif Me! Camera Pro
Gif Me! Camera Pro
Version: 1.91
DJ FX Custom Soundboard
DJ FX Custom Soundboard
Version: 1.4.4
AiScore - трансляции матчей (Мод, Premium Unlocked)
AiScore - трансляции матчей (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.7.4

Отзывы о Shift Work Calendar - FlexR


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив