Описание

Shift Work Calendar - FlexR – это идеальное решение для всех, кто работает по сменам и нуждается в гибком и удобном инструменте для управления графиком. FlexR Pro поможет вам оставаться в курсе всех смен, будь то утренние или ночные, а также выходные дни. С его помощью больше не придется записывать свои часы на случайных бумажках или пытаться вспомнить, когда следующий день отдыха. FlexR Pro позволяет вам взглянуть не только на будущие смены, но и отследить, что было в предыдущих неделях.





Возможности FlexR Pro делают его настоящим помощником для сменных работников. Благодаря интеграции с Google Agenda, приложение синхронизирует ваш график с другими приложениями Google, обеспечивая актуальность всех данных. FlexR Pro также автоматизирует учет рабочего времени, создавая отчет о ваших часах и зарплате. Это идеальный способ отслеживать свой баланс и время, затраченное на работу, делая вашу жизнь проще и более организованной!