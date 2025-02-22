Описание

PrintHand Mobile Print предлагает одно из самых значительных преимуществ — возможность печати из множества различных источников. С помощью этого приложения пользователи могут легко распечатывать документы в форматах Word, Excel, PowerPoint и PDF. Кроме того, PrintHand поддерживает печать фотографий, веб-страниц, электронных писем, вложений, а также содержимого из популярных облачных сервисов, таких как Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud и SugarSync. Приложение также интегрируется с социальными платформами, позволяя печатать альбомы Facebook и данные из календарей и контактов.





Благодаря поддержке заметок Evernote и материалов из других приложений, PrintHand Mobile Print становится универсальным и незаменимым инструментом для мобильной печати. Независимо от того, нужно ли вам распечатать важный документ, фотографию или содержимое из облака, PrintHand обеспечивает простой и надежный способ сделать это быстро и эффективно. Его гибкость и широкий спектр поддерживаемых форматов делают его идеальным выбором для пользователей, стремящихся к удобству и функциональности в повседневной работе.