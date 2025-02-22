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PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked)

PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked) 13.9.3

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Версия:
13.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PrintHand
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
67
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Описание

PrintHand Mobile Print предлагает одно из самых значительных преимуществ — возможность печати из множества различных источников. С помощью этого приложения пользователи могут легко распечатывать документы в форматах Word, Excel, PowerPoint и PDF. Кроме того, PrintHand поддерживает печать фотографий, веб-страниц, электронных писем, вложений, а также содержимого из популярных облачных сервисов, таких как Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud и SugarSync. Приложение также интегрируется с социальными платформами, позволяя печатать альбомы Facebook и данные из календарей и контактов.


Благодаря поддержке заметок Evernote и материалов из других приложений, PrintHand Mobile Print становится универсальным и незаменимым инструментом для мобильной печати. Независимо от того, нужно ли вам распечатать важный документ, фотографию или содержимое из облака, PrintHand обеспечивает простой и надежный способ сделать это быстро и эффективно. Его гибкость и широкий спектр поддерживаемых форматов делают его идеальным выбором для пользователей, стремящихся к удобству и функциональности в повседневной работе.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked) v13.9.3 MOD APK

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Скачать PrintHand Мобильная Печать (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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