iLMeteo — это надежное и точное приложение для отслеживания погоды, которое предоставляет пользователям полную информацию о текущих атмосферных условиях. Благодаря новым функциям, таким как «Сравнение прогнозов», вы можете сравнивать прогнозы iLMeteo с мировыми моделями, что делает его отличным инструментом для планирования ваших мероприятий, путешествий или повседневных дел.
Приложение предлагает множество полезных инструментов, включая метеограммы, веб-камеры, данные о морях, ветрах и качестве воздуха, а также интерактивные радары, которые предоставляют актуальную информацию в реальном времени. Персонализированные виджеты позволяют отслеживать погоду непосредственно с главного экрана вашего устройства. Благодаря таким точным прогнозам вы всегда будете готовы к любым изменениям погоды и сможете принимать обоснованные решения, оставаясь в безопасности.
Премиум разблокирован
Скачать iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked) v2.67.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.