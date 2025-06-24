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iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked)

iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked) v2.67.0

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Версия:
2.67.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ILMETEO srl
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 01:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Описание

iLMeteo — это надежное и точное приложение для отслеживания погоды, которое предоставляет пользователям полную информацию о текущих атмосферных условиях. Благодаря новым функциям, таким как «Сравнение прогнозов», вы можете сравнивать прогнозы iLMeteo с мировыми моделями, что делает его отличным инструментом для планирования ваших мероприятий, путешествий или повседневных дел.


Приложение предлагает множество полезных инструментов, включая метеограммы, веб-камеры, данные о морях, ветрах и качестве воздуха, а также интерактивные радары, которые предоставляют актуальную информацию в реальном времени. Персонализированные виджеты позволяют отслеживать погоду непосредственно с главного экрана вашего устройства. Благодаря таким точным прогнозам вы всегда будете готовы к любым изменениям погоды и сможете принимать обоснованные решения, оставаясь в безопасности.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать iLMeteo: previsioni meteo (Мод, Premium Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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