Описание

В Foreca ты получаешь чрезвычайно точный прогноз дождя, проверенный в Европе и признанный одним из лучших в мире. Интерфейс гибкий: настраивай виджеты, выбирай только нужные параметры — температуру, ветер, осадки или давление — и скрывай всё лишнее. И всё это с премиум-функциями бесплатно: подробные часы, карта осадков, уведомления о ливнях и многое другое без подписки.





Загляни в настройки, чтобы выбрать данные по своему вкусу. Хочешь знать только прогноз солнца? Спрячь информацию о ветре. Нужны лишь торжественные снегопады зимой? Оставь максимум осадков. Автоматическая синхронизация даёт свежие данные в реальном времени, а аккуратно выстроенный дизайн не перезагружает экран. С Foreca ты всегда будешь готов к любой погоде и ни капли не промокнешь.