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Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked)

Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked) v4.65.3

Настрой прогноз погоды под себя и забудь о промокших ботинках в дождь
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Версия:
4.65.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Foreca
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 17:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

В Foreca ты получаешь чрезвычайно точный прогноз дождя, проверенный в Европе и признанный одним из лучших в мире. Интерфейс гибкий: настраивай виджеты, выбирай только нужные параметры — температуру, ветер, осадки или давление — и скрывай всё лишнее. И всё это с премиум-функциями бесплатно: подробные часы, карта осадков, уведомления о ливнях и многое другое без подписки.


Загляни в настройки, чтобы выбрать данные по своему вкусу. Хочешь знать только прогноз солнца? Спрячь информацию о ветре. Нужны лишь торжественные снегопады зимой? Оставь максимум осадков. Автоматическая синхронизация даёт свежие данные в реальном времени, а аккуратно выстроенный дизайн не перезагружает экран. С Foreca ты всегда будешь готов к любой погоде и ни капли не промокнешь.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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