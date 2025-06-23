Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked) v4.65.3
Настрой прогноз погоды под себя и забудь о промокших ботинках в дождь
В Foreca ты получаешь чрезвычайно точный прогноз дождя, проверенный в Европе и признанный одним из лучших в мире. Интерфейс гибкий: настраивай виджеты, выбирай только нужные параметры — температуру, ветер, осадки или давление — и скрывай всё лишнее. И всё это с премиум-функциями бесплатно: подробные часы, карта осадков, уведомления о ливнях и многое другое без подписки.
Загляни в настройки, чтобы выбрать данные по своему вкусу. Хочешь знать только прогноз солнца? Спрячь информацию о ветре. Нужны лишь торжественные снегопады зимой? Оставь максимум осадков. Автоматическая синхронизация даёт свежие данные в реальном времени, а аккуратно выстроенный дизайн не перезагружает экран. С Foreca ты всегда будешь готов к любой погоде и ни капли не промокнешь.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.