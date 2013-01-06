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meteoblue weather & maps (Мод, Premium Unlocked)

meteoblue weather & maps (Мод, Premium Unlocked) 2.10.6

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Версия:
2.10.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
meteoblue AG
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
136
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Описание

Если вам надоело постоянно проверять прогноз погоды, чтобы не попасть под дождь или не столкнуться с резким похолоданием, приложение Meteoblue станет вашим надежным помощником. Оно предлагает точные и актуальные прогнозы в удобном для пользователя интерфейсе. Благодаря своим расширенным возможностям и стильному дизайну, Meteoblue меняет подход к прогнозированию погоды, предоставляя информацию быстро и легко.


Одной из самых привлекательных функций Meteoblue является возможность получать прогнозы для любого уголка мира, будь то на суше или на море. С базой данных, насчитывающей более 6 миллионов мест, вы можете легко найти информацию, используя название, почтовый индекс или координаты GPS. Если вы заблудились или не уверены в своем местоположении, просто дайте приложению доступ к GPS, и оно точно определит, где вы находитесь.


Meteoblue идеально подходит как для планирования поездок на выходные, так и для ежедневного использования, чтобы знать, нужно ли брать с собой зонтик. С помощью этого приложения вы сможете быть уверенными в том, что вы всегда подготовлены к любым погодным условиям, не тратя время на постоянные проверки.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать meteoblue weather & maps (Мод, Premium Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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