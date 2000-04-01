Тем, кто резвится на диких ветрах мира, почитаемым охотникам за штормами, страстным парапланеристам, заядлым кайтерам и серферам, решительным рыбакам и энтузиастам погоды, которые бродят по нашей земле, добро пожаловать в ваше убежище. Добро пожаловать на Windy.com, выдающийся инструмент для визуализации прогнозов погоды, который органично сочетает в себе скорость, интуицию, детализацию и точность, завоевав доверие различных профессиональных сообществ и государственных органов. Революция в прогнозировании погоды уже здесь, и она называется Windy.com.





Windy.com понимает важность разнообразия точек зрения, поэтому предлагает обширный набор лучших в мире моделей прогнозирования погоды. От всемирно признанных моделей ECMWF, GFS и ICON до региональных лидеров, таких как NEMS, AROME, UKV, ICON EU и ICON-D2 для Европы, а также NAM и HR для США и ACCESS для Австралии — это приложение поможет вам. Его обширный репертуар моделей гарантирует, что ни одна погодная аномалия не останется незамеченной, обеспечивая всестороннюю перспективу, гарантирующую точность.