Описание

Ventusky — это прогноз погоды с увлекательными функциями и способностями предоставлять лучшие прогнозы погоды из разных мест по всему миру с высокой точностью. Самое лучшее в этом приложении - интерактивный глобус в реальном времени, который показывает вам различия в погоде с разных точек зрения с помощью аутентичной графики.





Обзорный интерфейс приложения разработан с использованием современной, гибкой и интерактивной темы, чтобы вы могли собирать всю необходимую информацию, связанную с прогнозом погоды. Вы также можете настроить многие вещи, в том числе общий макет или взаимодействие, для лучшего взаимодействия с пользователем, чем настройки по умолчанию из приложения. Кроме того, вы можете изменить цвет и качество обзора и создать уникальное ощущение использования с помощью предложений Ventusky для более удобного мониторинга погоды.