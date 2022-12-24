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Ventusky: Прогноз погоды (Мод, Premium Unlocked)

Ventusky: Прогноз погоды (Мод, Premium Unlocked) 42.0 b42000

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Версия:
42.0 b42000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InMeteo
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 096
Скриншоты
Описание

Ventusky — это прогноз погоды с увлекательными функциями и способностями предоставлять лучшие прогнозы погоды из разных мест по всему миру с высокой точностью. Самое лучшее в этом приложении - интерактивный глобус в реальном времени, который показывает вам различия в погоде с разных точек зрения с помощью аутентичной графики.


Обзорный интерфейс приложения разработан с использованием современной, гибкой и интерактивной темы, чтобы вы могли собирать всю необходимую информацию, связанную с прогнозом погоды. Вы также можете настроить многие вещи, в том числе общий макет или взаимодействие, для лучшего взаимодействия с пользователем, чем настройки по умолчанию из приложения. Кроме того, вы можете изменить цвет и качество обзора и создать уникальное ощущение использования с помощью предложений Ventusky для более удобного мониторинга погоды.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Ventusky: Прогноз погоды (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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