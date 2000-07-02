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NOAA Marine Weather (Мод, Premium Unlocked)

NOAA Marine Weather (Мод, Premium Unlocked) 11.0.0

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Версия:
11.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NextStack LLC
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
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Описание

Marine Weather — это идеальное приложение для тех, кто отправляется в открытое море. Независимо от того, являетесь ли вы любителем отдыха на воде, коммерческим рыболовом или опытным моряком, это приложение предоставляет точные и актуальные данные о погоде, необходимые для безопасной и эффективной навигации. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, множеству настроек и всеобъемлющим прогнозам погоды Marine Weather зарекомендовало себя как обязательное приложение для всех мореплавателей.


Marine Weather делает данные о погоде доступными через профессионально разработанный и удобный интерфейс. Элегантные меню и макет позволяют легко переключаться между различными отчетами, диаграммами и картами. Значки и изображения обеспечивают четкое визуальное представление условий. Панель инструментов отображает ваше текущее местоположение вместе с краткими сводками погоды. Всего несколькими нажатиями вы можете проверить скорость ветра, высоту волн, температуру воды, дальность видимости и многое другое. Интуитивно понятная функциональность сокращает прокрутку и поиск информации.


Все, что вам нужно, отображается на виду в аккуратном, организованном виде. Пользователи могут настроить приложение под свои нужды, выбирая нужные параметры и отображая важные данные в приоритетном порядке. Marine Weather также предлагает подробные прогнозы на несколько дней вперед, позволяя вам планировать свои морские путешествия с учетом предстоящих условий. Благодаря этому приложению навигация по морю становится проще и безопаснее, предоставляя вам всю необходимую информацию прямо под рукой.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать NOAA Marine Weather (Мод, Premium Unlocked) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

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