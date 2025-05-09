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WEATHER NOW - Прогноз Погоды (Мод, Unlocked)

WEATHER NOW - Прогноз Погоды (Мод, Unlocked) 0.3.74

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Версия:
0.3.74
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WEATHER NOW
Категория:
Погода / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
820
Скриншоты
Описание

WEATHER NOW - Прогноз Погоды - - это необычное приложение о погоде, которое представляет собой настоящее визуальное путешествие по нашей планете, сочетая в себе точность прогноза погоды с непередаваемой красотой природы. Это приложение не просто сообщает вам температуру и вероятность осадков - оно погружает вас в удивительный мир природных явлений и пейзажей.


С "ПОГОДОЙ СЕЙЧАС" вы сможете увидеть актуальную погоду в вашем регионе с невероятной детализацией и реалистичностью. От красочных закатов до динамичных изменений погоды, приложение позволит вам взглянуть на мир вокруг себя с новой, захватывающей перспективы.


Благодаря высокой точности прогнозов и множеству интересных функций, "ПОГОДА СЕЙЧАС" поможет вам принимать осознанные решения о том, как подготовиться к погодным условиям. Оно предоставляет не только информацию, но и незабываемый опыт наблюдения за природой и изменениями вокруг вас.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WEATHER NOW - Прогноз Погоды (Мод, Unlocked) v0.3.74 MOD APK

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Скачать WEATHER NOW - Прогноз Погоды (Мод, Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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