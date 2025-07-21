3B Meteo - Radar e Previsioni (Мод, Premium Unlocked) v4.8.15
3B Meteo – Weather Forecasts предоставляет точное, быстрое и удобное прогнозирование погоды, делая ваш опыт максимально комфортным. Приложение охватывает как отдельные регионы, так и целые страны, предлагая подробную информацию о погодных условиях. Благодаря использованию передовых технологий, приложение предоставляет актуальные данные о погоде, а также функции предупреждений в случае неблагоприятных метеорологических явлений.
Одной из ключевых особенностей 3B Meteo является возможность получать спутниковые снимки, позволяя пользователям увеличивать или уменьшать масштаб для просмотра различных регионов. Приложение также поддерживает интерактивные функции, такие как автоматическое обновление чата, где вы можете задать вопросы экспертам и быстро получить ответы. Это делает 3B Meteo незаменимым инструментом для всех, кто ценит точную и оперативную информацию о погоде.
Премиум разблокирован
Скачать 3B Meteo - Radar e Previsioni (Мод, Premium Unlocked) v4.8.15 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.