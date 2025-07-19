android-1.ru / Программы / Погода / Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked)
Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked)

Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked) v6.0.11

Проверь погоду одним касанием и наблюдай живые анимации за окном сейчас

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MacroPinch
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Погода – Weather — лёгкий мобильный прогнозник, который открываешь по пути к дверям-лифта, чтобы за секунду понять: брать ли зонт или шапку. Одно касание выводит температуру, ветер и давление прямо в строку состояния, а живые анимации на экране повторяют облака за окном так полно, что кажется, будто чувствуешь порыв свежего воздуха. Лента скроллится вниз — и уже видишь почасовой график с понятными пиктограммами; свайп вправо показывает семидневку. Обычная пяти-минутная петля проста: заглянул, отметил перемену, поймал вибро-оповещение о дожде и спокойно отправился по делам.


Главный плюс приложения — мгновенные обновления из проверенного метео-источника: данные обновляются фоном и почти не расходуют трафик, поэтому батарея остаётся живой даже в поездке. Настрой виджеты разного размера, чтобы прогноз был перед глазами на рабочем столе; выбери ночную тему, и анимации не ослепят в темноте. Таймер авто-обновления подстраивается под твою скорость жизни, а офлайн-кэш хранит последний прогноз, когда сеть пропадает в метро. Скачай приложение, закрепи виджет и оставайся на шаг впереди любой непогоды.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked) v6.0.11 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked)
Foreca Погода (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.65.3
Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked)
Анемометр - Погода Ветер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.1.7
Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked)
Avia Weather - METAR & TAF (Мод, Unlocked)
Version: 3.9.0
WillyWeather (Мод, Premium Unlocked)
WillyWeather (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.1.2
InstaWeather: Your Weathershot (Мод, Premium Unlocked)
InstaWeather: Your Weathershot (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.4.26
bergfex: лыжи, снег и погода (Мод, Premium Unlocked)
bergfex: лыжи, снег и погода (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.46
bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)
bergfex: weather & rain radar (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.2.2
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Zoom Earth - Live Weather Map (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.0

Отзывы о Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив