Описание

Погода – Weather — лёгкий мобильный прогнозник, который открываешь по пути к дверям-лифта, чтобы за секунду понять: брать ли зонт или шапку. Одно касание выводит температуру, ветер и давление прямо в строку состояния, а живые анимации на экране повторяют облака за окном так полно, что кажется, будто чувствуешь порыв свежего воздуха. Лента скроллится вниз — и уже видишь почасовой график с понятными пиктограммами; свайп вправо показывает семидневку. Обычная пяти-минутная петля проста: заглянул, отметил перемену, поймал вибро-оповещение о дожде и спокойно отправился по делам.





Главный плюс приложения — мгновенные обновления из проверенного метео-источника: данные обновляются фоном и почти не расходуют трафик, поэтому батарея остаётся живой даже в поездке. Настрой виджеты разного размера, чтобы прогноз был перед глазами на рабочем столе; выбери ночную тему, и анимации не ослепят в темноте. Таймер авто-обновления подстраивается под твою скорость жизни, а офлайн-кэш хранит последний прогноз, когда сеть пропадает в метро. Скачай приложение, закрепи виджет и оставайся на шаг впереди любой непогоды.