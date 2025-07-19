Погода - Weather (Мод, Premium Unlocked) v6.0.11
Проверь погоду одним касанием и наблюдай живые анимации за окном сейчас
Погода – Weather — лёгкий мобильный прогнозник, который открываешь по пути к дверям-лифта, чтобы за секунду понять: брать ли зонт или шапку. Одно касание выводит температуру, ветер и давление прямо в строку состояния, а живые анимации на экране повторяют облака за окном так полно, что кажется, будто чувствуешь порыв свежего воздуха. Лента скроллится вниз — и уже видишь почасовой график с понятными пиктограммами; свайп вправо показывает семидневку. Обычная пяти-минутная петля проста: заглянул, отметил перемену, поймал вибро-оповещение о дожде и спокойно отправился по делам.
Главный плюс приложения — мгновенные обновления из проверенного метео-источника: данные обновляются фоном и почти не расходуют трафик, поэтому батарея остаётся живой даже в поездке. Настрой виджеты разного размера, чтобы прогноз был перед глазами на рабочем столе; выбери ночную тему, и анимации не ослепят в темноте. Таймер авто-обновления подстраивается под твою скорость жизни, а офлайн-кэш хранит последний прогноз, когда сеть пропадает в метро. Скачай приложение, закрепи виджет и оставайся на шаг впереди любой непогоды.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.