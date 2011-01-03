Описание

Приложение All Scanner: Сканировать все превращает ваш телефон в универсальный инструмент для изучения окружающего мира. Наводите камеру на растения, животных или продукты, чтобы сканировать и идентифицировать любые предметы за считанные секунды. Сканирование стало ещё проще: просто направьте камеру на объект и получите полную информацию прямо на экране вашего устройства.





С помощью All Scanner: Сканировать все вы сможете не только определить неизвестные предметы, растения и животных, но и узнать о них много нового. Это удобное приложение идеально подойдёт для путешественников, студентов и всех, кто любит познавать мир. Сканируйте, изучайте и расширяйте свой кругозор прямо сейчас!