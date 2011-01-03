android-1.ru / Программы / Разное / All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked)
All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked)

All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked) 1.6.41.0304

Распознавайте растения и изучайте мир вокруг одним простым касанием
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.41.0304
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
River Stone Tech
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Приложение All Scanner: Сканировать все превращает ваш телефон в универсальный инструмент для изучения окружающего мира. Наводите камеру на растения, животных или продукты, чтобы сканировать и идентифицировать любые предметы за считанные секунды. Сканирование стало ещё проще: просто направьте камеру на объект и получите полную информацию прямо на экране вашего устройства.


С помощью All Scanner: Сканировать все вы сможете не только определить неизвестные предметы, растения и животных, но и узнать о них много нового. Это удобное приложение идеально подойдёт для путешественников, студентов и всех, кто любит познавать мир. Сканируйте, изучайте и расширяйте свой кругозор прямо сейчас!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked) v1.6.41.0304 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Resume Builder - CV Engineer (Мод, Unlocked)
Resume Builder - CV Engineer (Мод, Unlocked)
Version: 18.00.41
Character AI: Chat, Talk, Text (Мод, Unlocked)
Character AI: Chat, Talk, Text (Мод, Unlocked)
Version: 1.11.3
Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked)
Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked)
Version: 2.4.0
Future Self Face Aging Changer (Мод, Unlocked)
Future Self Face Aging Changer (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.4.1
ChatBox: AI Chat Bot Assistant (Мод, Unlocked)
ChatBox: AI Chat Bot Assistant (Мод, Unlocked)
Version: 1.51.10
Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked)
Прозрачный телефон: живые обои (Мод, Unlocked)
Version: 2.2.2
Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked)
Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked)
Version: 19.63
V Camera - камера красоты (Мод, Unlocked)
V Camera - камера красоты (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.6.1

Отзывы о All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив