All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked) 1.6.41.0304
Распознавайте растения и изучайте мир вокруг одним простым касанием
Версия:
1.6.41.0304
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
River Stone Tech
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание
Приложение All Scanner: Сканировать все превращает ваш телефон в универсальный инструмент для изучения окружающего мира. Наводите камеру на растения, животных или продукты, чтобы сканировать и идентифицировать любые предметы за считанные секунды. Сканирование стало ещё проще: просто направьте камеру на объект и получите полную информацию прямо на экране вашего устройства.
С помощью All Scanner: Сканировать все вы сможете не только определить неизвестные предметы, растения и животных, но и узнать о них много нового. Это удобное приложение идеально подойдёт для путешественников, студентов и всех, кто любит познавать мир. Сканируйте, изучайте и расширяйте свой кругозор прямо сейчас!
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать All Scanner: Сканировать все (Мод, Unlocked) v1.6.41.0304 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer