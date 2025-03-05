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Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked)

Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked) 2.4.0

Откройте для себя новый уровень развлечений с XCast
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Версия:
2.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InShot Inc.
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

XCast – это приложение Cast to TV, которое позволяет легко передавать все локальные видео, музыку и изображения на ваш телевизор через устройства Chromecast, Amazon Fire Stick или Fire TV, Xbox One, Smart TV и другие устройства, поддерживающие DLNA. С XCast вы можете мгновенно преобразовать свой телевизор в центр мультимедийных развлечений, наслаждаясь любимым контентом в полном размере и высоком качестве.


Просто установите XCast, выберите нужный файл и подключите устройство – и уже через несколько секунд вы окунетесь в мир удобного просмотра видео, прослушивания музыки и демонстрации фотографий. Приложение обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяя вам управлять трансляцией с минимальными усилиями и максимальным комфортом. Наслаждайтесь просмотром видео по телевизору прямо сейчас!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked) v2.4.0 MOD APK

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Скачать Tрансляция на телевизор：XCast (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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