Описание

XCast – это приложение Cast to TV, которое позволяет легко передавать все локальные видео, музыку и изображения на ваш телевизор через устройства Chromecast, Amazon Fire Stick или Fire TV, Xbox One, Smart TV и другие устройства, поддерживающие DLNA. С XCast вы можете мгновенно преобразовать свой телевизор в центр мультимедийных развлечений, наслаждаясь любимым контентом в полном размере и высоком качестве.





Просто установите XCast, выберите нужный файл и подключите устройство – и уже через несколько секунд вы окунетесь в мир удобного просмотра видео, прослушивания музыки и демонстрации фотографий. Приложение обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяя вам управлять трансляцией с минимальными усилиями и максимальным комфортом. Наслаждайтесь просмотром видео по телевизору прямо сейчас!