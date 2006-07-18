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Nerd AI - Решатель Математики (Мод, Unlocked)

Nerd AI - Решатель Математики (Мод, Unlocked) 3.7.1

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Версия:
3.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codeway Dijital
Категория:
Разное / Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
832
Скриншоты
Описание

Nerd AI — это ваш интеллектуальный помощник, который использует самые современные технологии ИИ для упрощения учебного процесса и повседневных задач. С этим инструментом можно легко справляться с написанием текстов, решением задач, изучением языков, составлением резюме, программированием и глубоким изучением различных тем.


С Nerd AI учеба становится продуктивнее и интереснее. Будь то помощь в написании эссе, решении сложных математических задач или изучении нового языка, Nerd AI готов предложить мощный набор функций, которые поднимут вашу продуктивность на новый уровень и позволят больше узнавать каждый день.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Nerd AI - Решатель Математики (Мод, Unlocked) v3.7.1 MOD APK

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Скачать Nerd AI - Решатель Математики (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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