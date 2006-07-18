Версия:
3.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codeway Dijital
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
832
Описание
Nerd AI — это ваш интеллектуальный помощник, который использует самые современные технологии ИИ для упрощения учебного процесса и повседневных задач. С этим инструментом можно легко справляться с написанием текстов, решением задач, изучением языков, составлением резюме, программированием и глубоким изучением различных тем.
С Nerd AI учеба становится продуктивнее и интереснее. Будь то помощь в написании эссе, решении сложных математических задач или изучении нового языка, Nerd AI готов предложить мощный набор функций, которые поднимут вашу продуктивность на новый уровень и позволят больше узнавать каждый день.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Nerd AI - Решатель Математики (Мод, Unlocked) v3.7.1 MOD APK
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