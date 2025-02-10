Версия:
2.1.31
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DC Mobile Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
210
Описание
X Video Downloader & Player — удобное приложение, которое позволяет легко загружать и воспроизводить видео прямо на вашем телефоне. Оно обеспечивает простой и быстрый способ сохранения видео на вашем устройстве, поддерживая различные форматы и обеспечивая легкий доступ к вашим файлам без необходимости постоянного подключения к интернету.
Это приложение отличается высокой степенью конфиденциальности: вы можете загружать видео без регистрации и входа в систему, что гарантирует полную анонимность и защищает вашу приватность.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать X-видео загрузчик (Мод, Unlocked) v2.1.31 MOD APK
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