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Float Tube- Float Video Player (Мод, Premium Unlocked)

Float Tube- Float Video Player 1.8.8

Unlocked
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Версия:
1.8.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
goyourfly
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Float Tube — это удобное приложение, которое значительно упрощает просмотр YouTube и делает его более эффективным, чем когда-либо. Теперь вам не нужно проходить через множество шагов, чтобы насладиться любимыми видео. С Float Tube вы можете смотреть видео в плавающем режиме или слушать аудио в фоновом режиме, продолжая выполнять другие задачи. Это приложение позволяет вам легко многозадачить, будь то работа, общение или серфинг в Интернете, делая просмотр более комфортным.


Одним из преимуществ Float Tube является возможность входа в систему через вашу учетную запись YouTube, что позволяет синхронизировать ваши предпочтения и рекомендации. Таким образом, вы можете наслаждаться просмотром видео с теми же настройками, что и на основной платформе. Приложение позволяет смотреть видео, даже когда ваш телефон находится в кармане или сумке, что делает его идеальным для тех, кто хочет заниматься несколькими делами одновременно. Float Tube — это популярное решение для удобного и гибкого просмотра YouTube.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Float Tube- Float Video Player (Мод, Premium Unlocked) v1.8.8 MOD APK

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Скачать Float Tube- Float Video Player (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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