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Без Обрезки Фото Профиля (Мод, Unlocked)

Без Обрезки Фото Профиля (Мод, Unlocked) 5.1.2

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Версия:
5.1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46
Скриншоты
Описание

Без Обрезки Фото Профиля — это удобное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет публиковать изображения в социальных сетях без необходимости их обрезки. Теперь вы можете загружать полноразмерные фотографии с удивительными фоновыми узорами, добавляя им уникальности и стиля. Это приложение подходит как для телефонов, так и для планшетов, предоставляя вам возможность легко создавать идеальные фотографии профиля для любых шаблонов, будь то для социальных сетей или мессенджеров.


С Без Обрезки Фото Профиля вы сможете добавлять разноцветные или размытые фоны, делая ваши изображения более интересными и привлекательными. Приложение предлагает простой и быстрый способ редактировать фотографии, добавляя фоны и создавая квадратные изображения, готовые для публикации. Не тратьте больше время на обрезку фото — скачайте Без Обрезки Фото Профиля бесплатно и делайте свои снимки уникальными с легкостью!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Без Обрезки Фото Профиля (Мод, Unlocked) v5.1.2 MOD APK

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Скачать Без Обрезки Фото Профиля (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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