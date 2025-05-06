Описание

Panorama 360 & Virtual Tours превращает твою камеру в мощный инструмент для создания панорам высокого качества. Одним касанием ты можешь запечатлеть целую сцену на 360°, а потом мгновенно поделиться ею в соцсетях или сохранить в памяти. Простое управление, поддержка в реальном времени и плавное соединение кадров делают процесс съёмки быстрым и удобным.





Создавай виртуальные туры, исследуй ленту других пользователей, а также делись своими лучшими видами с друзьями или подписчиками. Приложение полностью бесплатно и не требует профессиональных навыков — всё, что нужно, уже в твоём смартфоне.