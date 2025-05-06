Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked) 7.5.4
Делай панорамы на 360° и делись виртуальными турами за секунды
Panorama 360 & Virtual Tours превращает твою камеру в мощный инструмент для создания панорам высокого качества. Одним касанием ты можешь запечатлеть целую сцену на 360°, а потом мгновенно поделиться ею в соцсетях или сохранить в памяти. Простое управление, поддержка в реальном времени и плавное соединение кадров делают процесс съёмки быстрым и удобным.
Создавай виртуальные туры, исследуй ленту других пользователей, а также делись своими лучшими видами с друзьями или подписчиками. Приложение полностью бесплатно и не требует профессиональных навыков — всё, что нужно, уже в твоём смартфоне.
Премиум разблокирован
Скачать Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked) v7.5.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.