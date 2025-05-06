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Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked)

Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked) 7.5.4

Делай панорамы на 360° и делись виртуальными турами за секунды
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Версия:
7.5.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Teliportme
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Panorama 360 & Virtual Tours превращает твою камеру в мощный инструмент для создания панорам высокого качества. Одним касанием ты можешь запечатлеть целую сцену на 360°, а потом мгновенно поделиться ею в соцсетях или сохранить в памяти. Простое управление, поддержка в реальном времени и плавное соединение кадров делают процесс съёмки быстрым и удобным.


Создавай виртуальные туры, исследуй ленту других пользователей, а также делись своими лучшими видами с друзьями или подписчиками. Приложение полностью бесплатно и не требует профессиональных навыков — всё, что нужно, уже в твоём смартфоне.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked) v7.5.4 MOD APK

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Скачать Panorama 360 & Virtual Tours (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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