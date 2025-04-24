Описание

G HD Camera – Pro Camera 2025 — это приложение для мобильной съёмки с расширенными настройками, подходящее как для новичков, так и для опытных фотографов. Каждые пять минут ты можешь переключаться между авто- и ручным режимом: управлять ISO, фокусом, выдержкой и балансом белого — всё в одном интуитивном интерфейсе. Поддержка HDR, серийной съёмки, таймера и сетки кадрирования помогает точно ловить момент.





Приложение быстро запускается, работает офлайн и не требует лишних разрешений. G HD Camera даёт максимум контроля без перегрузки интерфейса, делая съёмку приятной и гибкой. Идеально подойдёт для портретов, улиц, пейзажей и повседневной съёмки. Хочешь выжать из камеры больше — просто открой это приложение.