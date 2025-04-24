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G HD Camera - Pro Camera 2025 (Мод, Unlocked)

G HD Camera - Pro Camera 2025 (Мод, Unlocked) 4.1.0

Снимай как профи — мощная камера с ручными настройками и чистым интерфейсом
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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
One Music Player
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 19:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

G HD Camera – Pro Camera 2025 — это приложение для мобильной съёмки с расширенными настройками, подходящее как для новичков, так и для опытных фотографов. Каждые пять минут ты можешь переключаться между авто- и ручным режимом: управлять ISO, фокусом, выдержкой и балансом белого — всё в одном интуитивном интерфейсе. Поддержка HDR, серийной съёмки, таймера и сетки кадрирования помогает точно ловить момент.


Приложение быстро запускается, работает офлайн и не требует лишних разрешений. G HD Camera даёт максимум контроля без перегрузки интерфейса, делая съёмку приятной и гибкой. Идеально подойдёт для портретов, улиц, пейзажей и повседневной съёмки. Хочешь выжать из камеры больше — просто открой это приложение.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать G HD Camera - Pro Camera 2025 (Мод, Unlocked) v4.1.0 MOD APK

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Скачать G HD Camera - Pro Camera 2025 (Мод, Unlocked) 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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