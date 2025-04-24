G HD Camera - Pro Camera 2025 (Мод, Unlocked) 4.1.0
Снимай как профи — мощная камера с ручными настройками и чистым интерфейсом
G HD Camera – Pro Camera 2025 — это приложение для мобильной съёмки с расширенными настройками, подходящее как для новичков, так и для опытных фотографов. Каждые пять минут ты можешь переключаться между авто- и ручным режимом: управлять ISO, фокусом, выдержкой и балансом белого — всё в одном интуитивном интерфейсе. Поддержка HDR, серийной съёмки, таймера и сетки кадрирования помогает точно ловить момент.
Приложение быстро запускается, работает офлайн и не требует лишних разрешений. G HD Camera даёт максимум контроля без перегрузки интерфейса, делая съёмку приятной и гибкой. Идеально подойдёт для портретов, улиц, пейзажей и повседневной съёмки. Хочешь выжать из камеры больше — просто открой это приложение.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.