Описание

Погрузитесь в мир креатива с приложением Overlay Video & Image, которое позволяет легко объединять фотографии и видеозаписи для создания оригинальных композиций. Импортируйте свои материалы и мгновенно применяйте эффект наложения, чтобы превратить обычные кадры в яркие произведения искусства.





Это универсальное приложение дает вам полную свободу для экспериментов: накладывайте изображения на видеоролики или наоборот, создавая уникальные визуальные эффекты, которые подчеркнут вашу индивидуальность и стиль.