Описание

Timemark Camera — это бесплатное и удобное приложение для камеры, позволяющее добавлять неизменяемый водяной знак с временем и местоположением на ваши фотографии. Идеально подходит для профессиональных нужд, включая строительные проекты, управление недвижимостью, продажи и управление персоналом на открытом воздухе.





Приложение гарантирует точность: время, отображаемое на фото, проверено Лабораторией технологии камер и синхронизировано с всемирным координированным временем (UTC). Водяной знак с вашим часовым поясом не может быть изменён, что делает его надёжным инструментом для документирования важных моментов. Timemark Camera — это ваш лучший выбор для создания достоверных снимков, где бы вы ни находились!