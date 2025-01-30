Версия:
4.0.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
OG Co.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Timemark Camera — это бесплатное и удобное приложение для камеры, позволяющее добавлять неизменяемый водяной знак с временем и местоположением на ваши фотографии. Идеально подходит для профессиональных нужд, включая строительные проекты, управление недвижимостью, продажи и управление персоналом на открытом воздухе.
Приложение гарантирует точность: время, отображаемое на фото, проверено Лабораторией технологии камер и синхронизировано с всемирным координированным временем (UTC). Водяной знак с вашим часовым поясом не может быть изменён, что делает его надёжным инструментом для документирования важных моментов. Timemark Camera — это ваш лучший выбор для создания достоверных снимков, где бы вы ни находились!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Timemark Camera-Timestamp, GPS (Мод, Premium Unlocked) v4.0.9.0 MOD APK
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