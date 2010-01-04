Описание

Resize Me! Pro — Photo Resizer — это универсальное приложение для изменения размера и редактирования изображений, предлагающее удобные и гибкие инструменты для создания идеальных фотографий. С помощью автоматических функций редактирование становится невероятно простым — просто обведите нужные области, и приложение мгновенно выполнит ваши пожелания.





Для больших объемов изображений доступна функция автоматического редактирования, которая экономит время и усилия. Кроме того, вы можете свободно использовать дополнительные инструменты для точной настройки деталей. Resize Me! Pro превращает процесс редактирования в удовольствие, предоставляя современные решения для ваших потребностей в обработке фотографий. Начните редактировать легко и профессионально уже сегодня!