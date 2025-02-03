Версия:
1.9.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Codeway Dijital
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Pixelup — это мощное приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое превращает старые, размытые и пиксельные изображения в кристально чистые HD-фото.
Просто загрузите любимое селфи или сделайте снимок старой фотографии, и Pixelup мгновенно улучшит её, придавая новую четкость и детализацию. Усовершенствованный алгоритм ИИ восстанавливает поврежденные, сжатые и пожелтевшие снимки, делая их яркими и живыми. Даже при увеличении ваше лицо останется безупречным и четким. Верните к жизни ценные воспоминания с Pixelup!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Pixelup - Улучшение фото с ИИ (Мод, Premium Unlocked) v1.9.8 MOD APK
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