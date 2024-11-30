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Face Me - AI Art Photo Editor (Мод, Unlocked)

Face Me - AI Art Photo Editor (Мод, Unlocked) 2.0.9

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Версия:
2.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fillog Studio
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 203
Скриншоты
Описание

Face Me - это инновационное приложение для редактирования фотографий, которое использует мощные инструменты искусственного интеллекта для творческого изменения изображений. С его помощью пользователи могут превращать обычные селфи в уникальные и захватывающие фотографии.


Одной из ключевых особенностей Face Me является возможность использовать виртуальный макияж, прически, наряды и многое другое для трансформации своего внешнего вида на фотографиях. Пользователи могут менять свой стиль и выражение лица, создавая различные образы и экспериментируя с разными стилями.


Кроме того, приложение позволяет менять лица с друзьями или партнерами, создавая фотографии пар или лучших друзей. С помощью ретро-фильтров пользователи могут вернуться в прошлое, а также менять возраст и пол на фотографиях.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Face Me - AI Art Photo Editor (Мод, Unlocked) v2.0.9 MOD APK

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Скачать Face Me - AI Art Photo Editor (Мод, Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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