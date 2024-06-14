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Удалить Объекты с Фото-Retouch (Мод, Unlocked)

Удалить Объекты с Фото-Retouch (Мод, Unlocked) 1.182.41

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
InShot Inc.
Версия:
1.182.41
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
id приложения:
photoeditor.photoretouch.removeobjects.retouch
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
993

Pic Retouch - Remove Objects - это удивительное приложение для редактирования фотографий, которое призвано помочь вам создавать идеальные снимки. С его помощью вы можете легко убрать ненужные объекты или дефекты с фотографий, что делает его отличным инструментом для улучшения качества ваших изображений.


Одной из главных особенностей Pic Retouch - Remove Objects является его простота в использовании. Вы просто выбираете инструмент "Удалить объект", выделяете объект, который вы хотите удалить, и приложение автоматически заполняет пробелы на фотографии так, чтобы она выглядела естественно. Этот процесс занимает всего несколько секунд, и результат поражает своей точностью.


Помимо удаления объектов, также предоставляет ряд других инструментов для редактирования, таких как коррекция цветов, насыщенности и контрастности, а также возможность добавления текста и эффектов к вашим фотографиям. Это приложение предоставляет вам множество возможностей для творчества и улучшения ваших фотографий.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Удалить Объекты с Фото-Retouch (Мод, Unlocked) 1.182.41 взлом

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Скачать Удалить Объекты с Фото-Retouch (Мод, Unlocked) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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