android-1.ru / Программы / Разное / PaperColor (мод, Unlocked)
PaperColor (мод, Unlocked)

PaperColor (мод, Unlocked) 2.9.15

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.9.15
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Colorfit
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
374
Скриншоты
Описание

Когда вы вдохновлены и хотите выразить свои идеи или эмоции, PaperColor предоставляет вам пустой холст, на котором можно создавать что угодно. Вы можете рисовать абстрактные картины, портреты, пейзажи, анимированные персонажи или даже просто забавные штрихи и рисунки. Это приложение подходит как для начинающих художников, так и для опытных профессионалов, так как оно предоставляет множество инструментов и функций для работы с изображениями.


Одной из привлекательных особенностей PaperColor является возможность рисовать с использованием различных текстур и кистей, что добавляет вашим работам уникальный характер. Вы также можете регулировать яркость, насыщенность и другие параметры, чтобы создать желаемый эффект.


Более того, приложение позволяет вам сохранять свои произведения и делиться ими с друзьями и общественностью через социальные сети. Это открывает двери для обмена идеями и получения обратной связи от других художников.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PaperColor (мод, Unlocked) v2.9.15 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать PaperColor (мод, Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Qlango: Легкое изучение языков (Мод, Unlocked)
Qlango: Легкое изучение языков (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.6
Ночной экран (Мод, Подписка)
Ночной экран (Мод, Подписка)
Version: 18
ChatBot - AI Chat (Мод, Unlocked)
ChatBot - AI Chat (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.5
Все для чтения документов (Мод, Unlocked)
Все для чтения документов (Мод, Unlocked)
Version: 47.0
BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked)
BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked)
Version: 2.7.0.1.8025
Сканер QR-кода и штрих-кода (Мод, Unlocked)
Сканер QR-кода и штрих-кода (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.4
Vmake: AI Photo & Video Editor (Мод, Unlocked)
Vmake: AI Photo & Video Editor (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.000
Note AI Transcribe Voice Note (Мод, Unlocked)
Note AI Transcribe Voice Note (Мод, Unlocked)
Version: 8.2.8

Отзывы о PaperColor (мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив