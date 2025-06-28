android-1.ru / Программы / Разное / BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked)
BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked)

BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked) v2.9.4.9044

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.9.4.9044
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BlockSite
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
264
Описание

BlockSite — это полезное приложение, которое предлагает пользователям возможность повысить свою продуктивность за счет ограничения доступа к потенциально отвлекающим приложениям и веб-сайтам. Одной из самых популярных функций в BlockSite является раздел "Черные списки", который позволяет пользователям создавать персонализированные списки сайтов и приложений, доступ к которым они хотят временно ограничить.


Использование этой функции особенно удобно для тех, кто часто отвлекается на социальные сети, онлайн-игры, новостные сайты и другие подобные ресурсы во время работы или учебы. С помощью нескольких кликов мыши пользователи могут легко заблокировать доступ к этим ресурсам, что помогает уменьшить отвлекающие факторы и сосредоточиться на важных задачах.


BlockSite предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, делая процесс настройки блокировок быстрым и легким. Это делает приложение идеальным решением для тех, кто стремится улучшить свою концентрацию и эффективность в работе или учебе, ограничивая доступ к ненужным в данный момент ресурсам.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked) v2.9.4.9044 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Note AI Transcribe Voice Note (Мод, Unlocked)
Note AI Transcribe Voice Note (Мод, Unlocked)
Version: 8.2.8
HabitNow Daily Routine Planner (Мод, unlocked)
HabitNow Daily Routine Planner (Мод, unlocked)
Version: 2.1.8
QR сканер - Reader Barcode (Мод, Unlocked)
QR сканер - Reader Barcode (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.1
My AI - Chatbot Assistant (Мод, Unlocked)
My AI - Chatbot Assistant (Мод, Unlocked)
Version: 2.13
Vocabulary - Learn words daily (Мод, Premium Unlocked)
Vocabulary - Learn words daily (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.82.0
Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked)
Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked)
Version: 75.0
Фото переводчик -CamTranslator (Мод, Unlocked)
Фото переводчик -CamTranslator (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.5
Расслабьтесь ночь (Мод, Unlocked)
Расслабьтесь ночь (Мод, Unlocked)
Version: 5.13.3

Отзывы о BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив