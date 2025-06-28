BlockSite — это полезное приложение, которое предлагает пользователям возможность повысить свою продуктивность за счет ограничения доступа к потенциально отвлекающим приложениям и веб-сайтам. Одной из самых популярных функций в BlockSite является раздел "Черные списки", который позволяет пользователям создавать персонализированные списки сайтов и приложений, доступ к которым они хотят временно ограничить.
Использование этой функции особенно удобно для тех, кто часто отвлекается на социальные сети, онлайн-игры, новостные сайты и другие подобные ресурсы во время работы или учебы. С помощью нескольких кликов мыши пользователи могут легко заблокировать доступ к этим ресурсам, что помогает уменьшить отвлекающие факторы и сосредоточиться на важных задачах.
BlockSite предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, делая процесс настройки блокировок быстрым и легким. Это делает приложение идеальным решением для тех, кто стремится улучшить свою концентрацию и эффективность в работе или учебе, ограничивая доступ к ненужным в данный момент ресурсам.
Премиум разблокирован
Скачать BlockSite: Block Apps & Sites (Мод, Unlocked) v2.9.4.9044 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.