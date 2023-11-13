Версия:
3.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TrustedApp
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
996
Описание
QR Scanner – Barcode Reader — это превосходное приложение, демонстрирующее, как современные технологии облегчают жизнь в цифровую эпоху. Оно предоставляет широкий спектр функций, разработанных с удобством использования, что делает его неотъемлемым инструментом для всех, кто стремится оптимизировать свои занятия и упростить повседневные задачи. В этом приложении можно найти быстрое сканирование QR-кодов и штрих-кодов, а также многофункциональность, включая создание QR-кодов и управление историей сканированных кодов. Его интуитивный интерфейс и безопасное сканирование делают его отличным выбором для тех, кто ценит своё время и безопасность при работе с цифровой информацией.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать QR сканер - Reader Barcode (Мод, Unlocked) v3.5.1 MOD APK
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