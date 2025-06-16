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Docx Читатель & Word Документ (Мод, Unlocked)

Docx Читатель & Word Документ (Мод, Unlocked) 1.10.3

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Версия:
1.10.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Apero Technologies Group - TrustedApp
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 193
Скриншоты
Описание

Office Word Reader Docx Viewer — это универсальная программа для чтения документов с увлекательными функциями и дружественным интерфейсом, поэтому каждый может просматривать любой контент в кратчайшие сроки. Кроме того, элементы управления приложения являются плавными и подробными, гарантируя, что каждый может легко проверять файлы и искать определенный контент в документах. Это замечательное приложение представляет собой текстовый процессор, позволяющий читать документы, созданные в Microsoft Office. Без подключения к Интернету открытие документов просто и доступно в любое время. Документами можно управлять и просматривать их в любое время и из любого места. 


Приложение работает не только как программа для чтения документов, но и позволяет пользователям просматривать документы любого формата. Благодаря удобному дизайну и удобным функциям чтения документов это приложение привлекло огромное количество пользователей по всему миру. Основная функция приложения — открывать файлы и управлять ими, избавляя пользователей от необходимости рыться в нескольких каталогах, чтобы найти то, что им нужно. Большинством различных офисных файлов и подобных им форматов можно легко управлять и организовывать благодаря просмотру структуры папок. Кроме того, многие файлы можно просматривать и искать в одном окне. Благодаря этому пользователям не нужно прибегать к дополнительным шагам, таким как преобразование файлов, чтобы разобраться с чем-либо для своего управления, и они легко держат все под контролем.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Docx Читатель & Word Документ (Мод, Unlocked) v1.10.3 MOD APK

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Скачать Docx Читатель & Word Документ (Мод, Unlocked) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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