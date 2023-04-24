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Перевод экрана (Мод, Unlocked)

Перевод экрана (Мод, Unlocked) 3.1.0

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Версия:
3.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
zhang shuyu
Категория:
Переводчики / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 311

Переводчик экрана - это инновационное приложение, предназначенное для мгновенного перевода текста и изображений на разных языках прямо на экране вашего устройства. Оно облегчает работу и общение на разных языках, предоставляя выдающиеся функции и интуитивно понятный интерфейс.


Одной из удивительных возможностей этой программы является способность переводить текст и изображения в режиме реального времени. Это означает, что вы можете просто указать на текст или объект на экране своего устройства, и приложение мгновенно переведет его на нужный вам язык. Это особенно полезно для работы, когда вам нужно быстро понять информацию на другом языке, или для двуязычного общения с коллегами или друзьями.


Если вы турист или путешественник, этот переводчик станет незаменимым помощником в общении с местными жителями и понимании окружающей информации. Вы можете легко переводить надписи, меню, указатели и другие объекты, что делает ваше путешествие более комфортным и беспроблемным.


В общем, Переводчик экрана - это удобное и эффективное приложение для всех, кто нуждается в мгновенном переводе текста и изображений на разных языках. Независимо от того, используете ли вы его для работы, путешествий или повседневного общения, оно поможет вам справиться с языковыми барьерами и расширить ваши коммуникативные возможности.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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