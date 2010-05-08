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Bubble Screen Translate: Game (Мод, Unlocked)

Bubble Screen Translate: Game (Мод, Unlocked) 4.2.2

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1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NIVEN Studio
Версия:
4.2.2
Категория:
Переводчики / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.niven.translator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
6 458

В настоящее время существует множество приложений, а также браузеров, созданных для перевода текста. Но не все приложения приносят спокойствие и точность пользователям. Bubble Screen Translate-Best Game Translator - это современное и высококачественное приложение для перевода текста на сегодняшний день. Это вызывает доверие у всех пользователей. Если у вас все еще есть вопросы об этом приложении, немедленно загрузите приложение на свое устройство и сразу же работайте с приложением. Мы уверены, что вы будете в восторге от него. Давайте узнаем больше об этом приложении вместе.


Его уникальной функцией является перевод текста, так что Bubble Screen Translate-Best Game Translator может легко переводить любой текст, который вам нужен, если он точен. Наше приложение может мгновенно перевести их на ваш родной язык для любого текста, который появляется на вашем экране. Это самая выдающаяся функция, поскольку она обеспечивает пользователю самую быструю и надежную поддержку. Независимо от того, где вы находитесь, что бы вы ни делали, пока вам нужна помощь в переводе текста, это приложение доступно.



Скриншоты

Информация о модах

Pro разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bubble Screen Translate: Game (Мод, Unlocked) 4.2.2 взлом

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Скачать Bubble Screen Translate: Game (Мод, Unlocked)
50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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