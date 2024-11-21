Описание

TestMaker - это полезное приложение для создания виртуальных тестов и контрольных работ в образовательных целях. С его помощью учителя и другие специалисты могут легко и эффективно подготавливать тесты для учащихся. Приложение предоставляет широкий спектр возможностей, включая поддержку различных форматов вопросов, настраиваемые шаблоны и макеты, а также инструменты для исследования и оптимизации тестов. С TestMaker создание образовательных материалов становится более гибким и удобным процессом, что способствует повышению качества обучения.