Версия:
9.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ke-ta
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 348
Описание
TestMaker - это полезное приложение для создания виртуальных тестов и контрольных работ в образовательных целях. С его помощью учителя и другие специалисты могут легко и эффективно подготавливать тесты для учащихся. Приложение предоставляет широкий спектр возможностей, включая поддержку различных форматов вопросов, настраиваемые шаблоны и макеты, а также инструменты для исследования и оптимизации тестов. С TestMaker создание образовательных материалов становится более гибким и удобным процессом, что способствует повышению качества обучения.
Информация о модах
- Pro-функции разблокированы
- Совместимость с AOSP (без Google)
- Мульти Языки
- процессоры: универсальные
- Информация об отладке удалена
- Исходная подпись изменена
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