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TestMaker (Мод, Unlocked)

TestMaker (Мод, Unlocked) 9.2.1

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Версия:
9.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ke-ta
Категория:
Обучающие / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 348
Скриншоты
Описание

TestMaker - это полезное приложение для создания виртуальных тестов и контрольных работ в образовательных целях. С его помощью учителя и другие специалисты могут легко и эффективно подготавливать тесты для учащихся. Приложение предоставляет широкий спектр возможностей, включая поддержку различных форматов вопросов, настраиваемые шаблоны и макеты, а также инструменты для исследования и оптимизации тестов. С TestMaker создание образовательных материалов становится более гибким и удобным процессом, что способствует повышению качества обучения.


Информация о модах
  • Pro-функции разблокированы
  • Совместимость с AOSP (без Google)
  • Мульти Языки
  • процессоры: универсальные
  • Информация об отладке удалена
  • Исходная подпись изменена
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TestMaker (Мод, Unlocked) v9.2.1 MOD APK

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Скачать TestMaker (Мод, Unlocked) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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