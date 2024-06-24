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Выучи 50 языков (Мод, Unlocked)

Выучи 50 языков (Мод, Unlocked) 15.9

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Версия:
15.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
50LANGUAGES LLC
Категория:
Переводчики / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
662

STEPS на 50 языках — это интеллектуальный учитель-робот, который полностью поддерживает тех, кто любит и увлечен иностранными языками. Приложение предоставляет вам множество интеллектуальных курсов и различные методы выбора подходящего для вас. Учащиеся могут узнать свой уровень и способности с помощью оценочных тестов, которые мы предоставляем. Оттуда приложение прокладывает подходящий маршрут, чтобы помочь вам всесторонне развить свои языковые навыки и добиться прогресса. Когда вы присоединяетесь к онлайн-обучению с помощью приложения STEPS на 50 языках, вы получаете много преимуществ от курсов, составленных ведущими языковыми экспертами. 


Приложение поддерживает 50 видов популярных языков по всему миру. При регистрации выберите свой родной язык и тип языка, который вы хотите изучать, чтобы мы могли проводить индивидуальные уроки. Вы должны пройти наш тест на способности, чтобы пересмотреть свои способности и наметить правильный путь. Весь прогресс обучения сохраняется на вашем компьютере, и мы заблаговременно напоминаем вам о необходимости прохождения следующих курсов. Многие оценочные тесты будут постоянно обновлять и оценивать ваше понимание на уроках. Кроме того, приложение также предоставляет сертификаты после прохождения курса.


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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Выучи 50 языков (Мод, Unlocked) 15.9 взлом

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Скачать Выучи 50 языков (Мод, Unlocked) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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