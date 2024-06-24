STEPS на 50 языках — это интеллектуальный учитель-робот, который полностью поддерживает тех, кто любит и увлечен иностранными языками. Приложение предоставляет вам множество интеллектуальных курсов и различные методы выбора подходящего для вас. Учащиеся могут узнать свой уровень и способности с помощью оценочных тестов, которые мы предоставляем. Оттуда приложение прокладывает подходящий маршрут, чтобы помочь вам всесторонне развить свои языковые навыки и добиться прогресса. Когда вы присоединяетесь к онлайн-обучению с помощью приложения STEPS на 50 языках, вы получаете много преимуществ от курсов, составленных ведущими языковыми экспертами.





Приложение поддерживает 50 видов популярных языков по всему миру. При регистрации выберите свой родной язык и тип языка, который вы хотите изучать, чтобы мы могли проводить индивидуальные уроки. Вы должны пройти наш тест на способности, чтобы пересмотреть свои способности и наметить правильный путь. Весь прогресс обучения сохраняется на вашем компьютере, и мы заблаговременно напоминаем вам о необходимости прохождения следующих курсов. Многие оценочные тесты будут постоянно обновлять и оценивать ваше понимание на уроках. Кроме того, приложение также предоставляет сертификаты после прохождения курса.