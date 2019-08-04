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AR Plan 3D - Линейка План (Мод, Unlocked)

AR Plan 3D - Линейка План (Мод, Unlocked) 4.8.19.1

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Версия:
4.8.19.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Grymala
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 271
Скриншоты
Описание

AR Floorplan 3D — это революционное приложение, использующее технологию дополненной реальности и лидарный сканер для упрощения измерения помещения и создания 3D-плана этажа. Если вы хотите спроектировать планировку своего дома или рабочего места, но не хотите возиться с ручными измерениями, это приложение — находка. Благодаря множеству инструментов, доступных в AR Floorplan 3D, вы можете легко создать 3D-модель своего дома или рабочего места с точными размерами и размерами.


Независимо от того, предпочитаете ли вы британские или метрические измерения, AR Floorplan 3D поможет вам с функцией рулетки. Эта функция бесценна, когда вам нужно быстро измерить помещение. Гибкость приложения в поддержке метрических и имперских единиц измерения делает его полезным для пользователей во всем мире, что очень важно.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать AR Plan 3D - Линейка План (Мод, Unlocked) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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