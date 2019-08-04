Описание

AR Floorplan 3D — это революционное приложение, использующее технологию дополненной реальности и лидарный сканер для упрощения измерения помещения и создания 3D-плана этажа. Если вы хотите спроектировать планировку своего дома или рабочего места, но не хотите возиться с ручными измерениями, это приложение — находка. Благодаря множеству инструментов, доступных в AR Floorplan 3D, вы можете легко создать 3D-модель своего дома или рабочего места с точными размерами и размерами.





Независимо от того, предпочитаете ли вы британские или метрические измерения, AR Floorplan 3D поможет вам с функцией рулетки. Эта функция бесценна, когда вам нужно быстро измерить помещение. Гибкость приложения в поддержке метрических и имперских единиц измерения делает его полезным для пользователей во всем мире, что очень важно.



