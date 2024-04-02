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ArtPlay-Редактор мультфильмов (Мод, Unlocked)

ArtPlay-Редактор мультфильмов (Мод, Unlocked) 1.7.7

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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hideaway Technology Limited
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
718
Скриншоты
Описание

ArtPlay предлагает множество милых и забавных анимационных эффектов. Кроме того, приложение также помогает проверить, на какое животное вы похожи, или вернуться к своим детским фотографиям, или увидеть, как вы будете выглядеть в старости. Кроме того, пользователи также могут менять свое лицо одним щелчком мыши. Приложение также поддерживает преобразование фотографий и видео в GIF-анимацию. Пользователям нравится привлекательный интерфейс с уникальным дизайном и четкими изображениями.


При использовании этого приложения у вас есть тысячи прекрасных эффектов в самых разных стилях. Благодаря этому пользователи могут выбрать фильтр, который лучше всего подходит их лицу. Приложение также регулярно открывает более уникальные и новые эффекты для вашего удобства. Благодаря эффектам ваши фотографии становятся намного ярче и привлекательнее. Кроме того, пользователи также могут увидеть, какому милому животному соответствует их лицо, или вернуться в свое детство, чтобы увидеть детские фотографии. Мало того, приложение также позволяет просматривать изображения в старости. С современными и привлекательными эффектами он принес вам очень реалистичные фотографии и больше интересных впечатлений.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать ArtPlay-Редактор мультфильмов (Мод, Unlocked) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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