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старомодная камера-Фоторедакто (Мод, Unlocked)

старомодная камера-Фоторедакто (Мод, Unlocked) 2.2.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Analog Film Photo & Photo Editor & Camera
Версия:
2.2.2
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
id приложения:
com.camerafilter.ulook
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
257

старомодная камера-Фоторедакто - Представьте, что с каждым снимком вы не просто сохраняете момент, но и добавляете к нему частичку прошлого. Выбор фильтра под неоновое свечение диско-шара, наложение эффекта старой плёнки или зернистости, как если бы это была кадр с VHS-кассеты, – все это позволяет вам почувствовать себя частью той эпохи, даже если вы никогда там не были.


Допустим, вы находитесь на вечеринке, и вместо обычного селфи вы решаете зафиксировать момент с помощью "Vintage Camera". Музыка Backstreet Boys играет в фоновом режиме, ваше неоновое одеяние переливается разными цветами, а в руке холодная бутылка "Хрустальной пепси". Вы делаете снимок, и вот фото уже наполнено винтажной аурой – цвета слегка приглушены, по краям виден лёгкий виньет, а изображение словно было напечатано на старом полиграфическом оборудовании.


Помимо классических фильтров, "Vintage Camera" может предложить и уникальные функции, такие как имитация случайных недочётов старых камер – вспышки, пятна, царапины, что делает каждый снимок уникальным. Может быть, есть даже функция, которая добавляет «записи» звуков на фото – представьте, как нажимаете на снимок и слышите фрагмент песни, звучавшей в момент съёмки.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать старомодная камера-Фоторедакто (Мод, Unlocked) 2.2.2 взлом

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Скачать старомодная камера-Фоторедакто (Мод, Unlocked)
20 Мб
Ссылка 2
20 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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