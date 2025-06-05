Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked) 5.5.1719
Sweet Selfie - это приложение, которое перевернет ваш опыт создания селфи. С более чем 100 миллионами пользователей в сообществе, это одно из наиболее популярных приложений для селфи в реальном времени. Оно позволяет вам создавать идеальные снимки всего с несколькими касаниями экрана. С Sweet Selfie вы можете улучшить свой облик и сделать себя ещё прекраснее, не прибегая к сложным редакторам. Все коррекции и фильтры работают мгновенно, позволяя вам получить отличное селфи вместе с друзьями.
Приложение имеет интуитивный, современный интерфейс, который упрощает создание снимков.
Просто выберите фильтры и настройки, а затем нажмите кнопку затвора, чтобы зафиксировать момент. Вам даже доступны дополнительные эффекты для улучшения селфи. Sweet Selfie также предлагает широкий выбор предустановок, которые помогут вам сбалансировать свет и окружение. Вы можете выбрать одну из стандартных настроек или создать свои собственные, чтобы каждое селфи было идеальным.
С Sweet Selfie, вы сможете создавать красивые снимки в любое время и в любом месте, и ваш опыт селфи станет ещё лучше.
Разблокирован вип
Скачать Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked) v5.5.1719 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.