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Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked)

Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked) 5.5.1719

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Версия:
5.5.1719
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Selfie Camera & Photo Editor & Beauty Snap
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 402
Скриншоты
Описание

Sweet Selfie - это приложение, которое перевернет ваш опыт создания селфи. С более чем 100 миллионами пользователей в сообществе, это одно из наиболее популярных приложений для селфи в реальном времени. Оно позволяет вам создавать идеальные снимки всего с несколькими касаниями экрана. С Sweet Selfie вы можете улучшить свой облик и сделать себя ещё прекраснее, не прибегая к сложным редакторам. Все коррекции и фильтры работают мгновенно, позволяя вам получить отличное селфи вместе с друзьями.

Приложение имеет интуитивный, современный интерфейс, который упрощает создание снимков.


Просто выберите фильтры и настройки, а затем нажмите кнопку затвора, чтобы зафиксировать момент. Вам даже доступны дополнительные эффекты для улучшения селфи. Sweet Selfie также предлагает широкий выбор предустановок, которые помогут вам сбалансировать свет и окружение. Вы можете выбрать одну из стандартных настроек или создать свои собственные, чтобы каждое селфи было идеальным.

С Sweet Selfie, вы сможете создавать красивые снимки в любое время и в любом месте, и ваш опыт селфи станет ещё лучше.



Информация о модах

Разблокирован вип

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked) v5.5.1719 MOD APK

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Скачать Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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